Motorwedstrijd in Havelte ter nagedachtenis aan omgekomen militairen

Leunissen is medeoprichter van het Enduro-team van de Koninklijke Landmacht. Enduro, afgeleid van het Engelse woord endurance (uithouding), is een discipline waarbij motoren ritten maken over verschillende ondergronden. Mankementen aan de motor onderweg moeten door de coureur zelf verholpen worden, anders is het einde oefening.

Bij de Nederlandse krijgsmacht is 11 Luchtmobiele Brigade uit Assen en Schaarsbergen de enige eenheid die gebruik maakt van motoren. Militairen trainen geregeld, in 2006 besloot een aantal militairen om het enduro-team op te zetten. Omdat een volledige enduro-rit moeilijk te organiseren bleek, is gekozen voor een cross country-wedstrijd. Een kortere discipline die verwant is aan enduro-racen.