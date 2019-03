Geschiedenis Dwingelderveld komt met interactief spel tot leven

"We hebben het spel laten ontwikkelen omdat kinderen meer buiten moeten bewegen in de natuur", vertelt initiatiefnemer Carla Sloots. "Door middel van dit spel leren kinderen de geschiedenis van de unieke plek die het Dwingelderveld is."Verschillende verhaallijnen lopen in het spel door elkaar. Zo is er een algemene verteller, kunnen kinderen de boswachter met schapen volgen en Quinten vertolkt de rol van de jonkvrouw. "Mijn rol vertelt eigenlijk de geschiedenis van het Dwingelderveld. Mijn karakter is snel geïrriteerd omdat ze in het bos vaak de weg kwijt is. Ook draag ik een ouderwetse jurk waarvan mijn karakter graag wil dat die schoon blijft, dus loop ik veel te poetsen."Er komt veel bij kijken om de Drentse geschiedenis goed in beeld te brengen. Zo is een koets uit Breukelen overgekomen en worden kostuums gehuurd in de buurt. "Vandaag gaat het over eind 1800, hoe ze toen bewogen over het Dwingelderveld qua vervoer, maar denk bijvoorbeeld ook aan waternimfen en de Witte Wieven", legt Sloots uit.Vanaf 24 mei valt het spel te huren bij Boslounge in Spier.