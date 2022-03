Assen gaat inwoners helpen eigen geldzaken weer op te pakken

Sommige mensen kunnen na een periode van bewindvoering ook weer uitstromen en zelf hun financiën beheren. De gemeente werkt hierin samen met bewindvoerders om deze inwoners de juiste hulp te bieden. Wethouder Jan Broekema: "We willen graag dat mensen na een periode van financiële hulp leren om zelf de financiën weer op te pakken. Het is belangrijk dat we hen beter ondersteunen, zodat ze daar waar mogelijk de regie over hun eigen leven kunnen oppakken. Bewindvoerders krijgen wettelijk maar weinig tijd om cliënten hier goed op voor te bereiden. Bovendien is er geen standaard werkwijze."