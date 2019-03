Inzamelingsactie voor uitvaart slachtoffers ongeluk Hooghalen

De eigenaren van Grieks restaurant Aramos in Assen hebben een inzamelingsactie gehouden om de uitvaart te betalen van de drie mannen die zijn omgekomen bij het ongeluk in Hooghalen.

De drie dodelijke slachtoffers van Syrische afkomst zijn vandaag begraven.De auto waarin de vier zaten botste afgelopen zaterdagavond door nog onbekende oorzaak tegen een boom in Hooghalen. Een 20-jarige man en een 16-jarige jongen uit Westerbork , en een 25-jarige man uit Smilde kwamen daarbij om het leven.De 20-jarige bestuurder uit Westerbork raakte gewond. Hij en een van de omgekomen mannen werkten bij het restaurant in Assen."De uitvaart kost heel veel geld en dat heeft de familie niet", zegt Aram Shahar van Aramos. "Daarom hebben we besloten geld in te zamelen. De slachtoffers waren niet alleen collega's, maar ook vrienden van ons."De actie heeft inmiddels 3.700 euro opgebracht.