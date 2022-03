Meer dan vijftig blije eieren op de Brink in Assen

Blije eieren. Die zijn te zien op de Brink in Assen. Ruim vijftig geschilderde eieren zijn er tentoongesteld. Deze zijn gemaakt door 27 basisscholen uit de omgeving van Assen en drie locaties van het CS Vincent van Gogh.

Het is, na vorig jaar, de tweede keer dat er een pop-up expositie is van de grote paaseieren. En naast de vijftig grote kunstwerken zijn er ook nog kleinere eieren te vinden in Assen. Samen met binnenstadsorganisatie Vaart in Assen is er een stadsspeurtocht georganiseerd. Deze kleine eieren liggen bij verschillende lokale ondernemers in de binnenstad.

'Trotse Frida'

De expositie werd vanmiddag geopend door commissaris van de Koning Jetta Klijnsma, burgemeester Marco Out en Daan, één van de makers van de eieren. Juist Daan's exemplaar werd officieel als eerste onthuld, omdat het speciaal is: "Door wat er nu in de wereld speelt, vond ik het belangrijk om daar aandacht aan te schenken. De duif staat voor vrede en op de achterkant staat een vlieger in de kleuren van Oekraïne."

Out begon zijn speech toepasselijk: "Ik ben een blij ei. En sta hier dan ook zo." Klijnsma maakte een link met de tentoonstelling over Frida Kahlo in het Drents Museum. "Ik weet zeker dat die trots zou zijn op jullie. En dat ze blij is dat ze hier mag hangen met deze mooie kunstwerken buiten."

Ei in stadhuis en provinciehuis

Karin Kingma, cultuurcoördinator van het CS Vincent van Gogh, is de initiatiefnemer van de tentoonstelling. "Ik ben ontzettend trots op onze leerlingen. We doen het echt allemaal samen. Het is een proces waarbij iedereen het kunstlokaal inloopt en even helpt. Het is ook fijn dat er zoveel aandacht voor is."

Vorige week kreeg de school de Drentse Onderwijsprijs voor de eerste pop-up tentoonstelling van vorig jaar. Kingma is zo blij met het succes, dat er volgend jaar ook weer een openluchtexpositie in Assen komt met de grote geschilderde eieren.