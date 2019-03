Toch twee bufferplekken voor taxi's bij station Assen

Aan de zuidzijde van het busstation is een strook voor treinvervangend busvervoer. In overleg met de NS mag daar voor een jaar gebruik van worden gemaakt. Twee tijdelijke bufferplaatsen aan de Stationsstraat komen daarmee te verdwijnen.Vorig jaar zomer ontstond onrust bij de taxichauffeurs vanwege de opening van de nieuwe taxistandplaatsen. Vijf taxistandplaatsen waren onvoldoende voor de honderd taxi’s in Assen, vonden ze. Ze dreigden met een taxiblokkade. PvdA en VVD stelden hierover vragen. Ondertussen kwam het college met de taxibedrijven overeen om tijdelijke bufferplaatsen aan de Stationsstraat aan te leggen. Maar die wilde de gemeente nu weer opheffen na aanvullend onderzoek.Dat onderzoek wijkt volgens het college van burgemeester en wethouders niet af van een eerder onderzoek uit 2014. Daaruit bleek dat het gebruik van taxi’s door OV-reizigers maar zeer beperkt is. De VVD nam hier geen genoegen mee, en trok opnieuw aan de bel. Vooral ook omdat taxibedrijven blijven klagen over het tekort aan standplaatsen.De kritiek resulteert nu in de nieuwe vervangende bufferplekken aan de zuidkant van het station, voorlopig voor de duur van een jaar.