Man uit Norg stalkt en bestookt ex-vriendin met tekstberichten

Een inwoner van Norg (34) is vandaag wegens stalking door de politierechter in Leeuwarden veroordeeld tot een werkstraf van 190 uur en een voorwaardelijke gevangenisstraf van 30 dagen.

De Norger heeft in de zomer van vorig jaar zijn ex-vriendin uit Haulerwijk een aantal weken gestalkt. De man stuurde bedreigende tekstberichten en hij dook met de regelmaat van de klok op bij de woning van zijn ex, vaak ook midden in de nacht. Een zogeheten stopgesprek met de politie haalde niet veel uit, een dag later dook hij alweer op bij de woning van zijn ex. Vlak na een tweede stopgesprek stuurde hij alweer een vervelend tekstbericht naar zijn ex.

Contactverbod

Toen hij op 11 juni weer bij de woning was, werd hij aangehouden. Hij kreeg een contact- en locatieverbod, maar ook daar trok hij zich weinig van aan. Eind juni werd hij opnieuw bij de woning in Haulerwijk aangehouden. Hij werd opgepakt. Vier dagen later kwam hij vrij, maar hij moest zich wel aan bepaalde voorwaarden houden. Een paar weken later was hij weer bij de woning.

Deze keer werd hij naar huis gestuurd met een enkelband en moest hij zich laten behandelen. De behandeling kwam niet van de grond. Hij had aan de behandelaars laten weten dat hij niet gemotiveerd was. Behalve dat er een werkstraf werd opgelegd, verlengde de rechter het contactverbod en locatieverbod voor de woonplaats van de ex-vriendin. Elke keer als hij zich niet daar niet aan houdt, moet de man twee weken de cel in, met een maximum van zes maanden.

