Kandidaten voor Dorpsraad Zwartemeer hebben geen campagne nodig

Voor inwoners van Zwartemeer (en ook van Erica) zijn de verkiezingen extra bijzonder. Ze kunnen niet alleen stemmen voor Provinciale Staten en het waterschap, maar ook voor de Dorpsraad. En om het nog leuker te maken: in de stembureaus in Zwartemeer staan vier stembussen, want sommige kiesgerechtigden mogen stemmen voor waterschap Vechtstromen, anderen juist voor Hunze en Aa’s.Het is dus wel even opletten in welke stembus je het stembiljet gooit, maar gelukkig schiet de voorzitter van het stembureau te hulp. “Die voor de Dorpsraad moet helemaal rechts!”Nee, keuzestress heeft een inwoner van Zwartemeer niet als hij zich met z’n vrouw meldt om te gaan stemmen. “Nee hoor, je pakt gewoon je formulieren en je kruist aan wat je aan wilt kruisen. Geen keuzestress. Ik weet heel goed op wie ik wil stemmen.” En hij voegt er aan toe: “De Dorpsraad is heel belangrijk, die heeft al veel goede dingen voor Zwartemeer gedaan.”Burgemeester Eric van Oosterhout komt ook even een kijkje nemen. “Het is inderdaad bijzonder dat mensen hier drie stemmen kunnen uitbrengen. De Dorpsraden in Zwartemeer en Erica hebben aangegeven dat ze het liefst blijven meeliften op deze verkiezingen voor de provincie en dat faciliteren wij als gemeente graag.” In andere dorpen worden de dorpsraden gekozen tijdens vergaderingen.In de plaatselijke supermarkt is eigenaar Henri Kroeze lekker aan het werk. Kroeze zit nu al in de Dorpsraad en is herkiesbaar. Maar campagne heeft hij niet gevoerd. “Niet nodig ook. Er is alleen een A4-tje in het dorp verspreid en dat was het. Nee, ik ga de straat niet op. We doen niet mee met de grote jongens.”Kroeze rolde er vier jaar geleden in, toen er te weinig kandidaten waren en hij werd gevraagd zich beschikbaar te stellen. “Ik ben geen politicus”, lacht hij. “Maar ik vind het wel belangrijk om me voor het dorp in te zetten. We moeten het hier samen doen."