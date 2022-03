Veiligheidsregio dreigt aanmeldcentrum Ter Apel op slot te doen

De Veiligheidsregio Groningen overweegt het aanmeldcentrum in Ter Apel tijdelijk op slot te doen. Aanleiding is de overvolle nachtopvang in het aanmeldcentrum, waardoor ook de gezondheid van mensen in gevaar komt.

Mogelijk wordt de knoop dit weekend doorgehakt", meldt RTV Noord . Het is onduidelijk hoe lang de eventuele sluiting gaat duren.

Noodmaatregelen

Volgens de vergunning van de gemeente Westerwolde is daar plek voor maximaal 275 mensen, maar momenteel zijn dat er rond de zevenhonderd. Daarmee komen de veiligheid en gezondheid van de asielzoekers in gevaar. Burgemeester Velema van Westerwolde noemde de situatie onlangs 'beschamend'. Hij eiste bij die gelegenheid noodmaatregelen.

Voorzitter Koen Schuiling van Veiligheidsregio Groningen: "Ik heb donderdagavond samen met de burgemeester van Westerwolde en met het COA over de situatie gesproken. Er zitten veel te veel mensen op een kluitje in Ter Apel. De kans op besmettingen en infectieziekten is daarom buitengewoon groot. Dat weten we uit rapporten van het afgelopen najaar."

"Als het zo door blijft gaan, moet het Rijk elders in het land extra aanmeldcentra organiseren", zegt Schuiling, die al langer pleit voor extra opvangplekken.

Onhoudbare situatie

Ook het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) sprak onlangs van een 'onhoudbare situatie'. Volgens het COA zijn er vóór 1 april 1.500 extra opvangplekken nodig. "Misschien heeft men inmiddels wat achter de hand, waardoor het probleem af kan nemen. Maar er moet nu echt wel geleverd worden. Want we gaan niet nog een keer de situatie herhalen die we afgelopen najaar hadden', zegt Schuiling.

"De locatie in Ter Apel is gebouwd voor een bepaald aantal mensen, daar zijn de voorzieningen ook op afgestemd. Daarbinnen kan het veilig en goed, zonder kans op ziektes en kinderen die in het afval spelen." Dat laatste gebeurde afgelopen najaar wel en het is een voorbeeld dat Schuiling vaker gebruikt om aan te tonen hoe schrijnend de situatie in Ter Apel is.

Nu er opnieuw veel te veel mensen in het aanmeldcentrum zitten, komen de veiligheid en leefbaarheid volgens Schuiling in gevaar. "De vraag komt of we daar als lokale en regionale overheid nog verantwoordelijkheid voor kunnen nemen. Bij ons is de grens nu echt bereikt."

Locaties

"Uit de inventarisatie rond de opvang van Oekraïense vluchtelingen blijkt dat er locaties beschikbaar zijn", zegt Schuiling. "Niemand kan met droge ogen zeggen dat er niks is. Er zijn heel veel kantoorlocaties en andere locaties die open kunnen. Dat had trouwens een half jaar geleden, toen het ook al druk was in Ter Apel, ook al gekund."

"Dit weekend willen we helderheid", vervolgt Schuiling. "We zijn echt helemaal uitgerekt in Groningen. De mensen in Westerwolde en Groningen doen het uiterste om de opvang toch te kunnen bieden. Maar op het moment dat er gevaarlijke situaties ontstaan en mensen ziek worden omdat ze worden opgevangen in Ter Apel, of personeelsleden ziek worden omdat zij goede zorg willen bieden, keert de wal het schip. Het kan zijn dat dat dit weekend gebeurt."

Drentse opvang