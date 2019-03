Hoogevener verdacht van poging om zijn vrouw te wurgen

Een 37-jarige man uit Hoogeveen wordt verdacht van poging tot doodslag op zijn vrouw. Hij zou op 14 december van vorig jaar in hun woning een snoer om haar hals hebben gedraaid en dat hebben aangetrokken.

Behalve de poging tot doodslag wordt de man ook verdacht van bedreiging van zijn vrouw. Hij zou tegen haar hebben gezegd dat hij 'de kinderen van het balkon zou gooien, als ze de politie ging bellen'.De Hoogevener zit nu drie maanden vast. Vanmiddag was in de Asser rechtbank een pro-formazitting. De advocaat van de man vroeg de rechtbank hem vrij te laten in afwachting van de inhoudelijke behandeling van de zaak.De rechtbank besloot dat de Hoogevener vast blijft zitten. Ze vindt de misdrijven waarvan de man verdacht wordt daarvoor te ernstig. De rechtszaak staat gepland op 13 juni.