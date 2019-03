Texel Bank in Assen wordt monument

Verder komt er een informatiebordje bij de bank en er is bouwhistorisch onderzoek gedaan. Waarschijnlijk leidt dat dit jaar ook nog tot wat herstelwerk, want door de slechte staat kwam het bankje juist onder de aandacht. PvdA-raadslid Luc Rengers stelde er vorig jaar september vragen over.Het raadslid was door een bezorgde Assenaar gewezen op slechte conditie van de historisch zitbank met zandstenen herdenkingsplaten.De bank op de Brink is een geschenk van de Texelse bevolking aan de Assenaren, onthuld in april 1950. Het is bedoeld als dank voor alle hulp en gastvrijheid die honderden Texelaars kregen in het laatste half jaar van de Tweede Wereldoorlog. Jonge Texelaars werden door de Duitsers in de laatste maanden van de oorlog in Assen te werk gesteld. Ze moesten verdedigingswerken en tankgrachten in het Asserbos en het Balloërveld graven om de geallieerde troepenmachten tegen te houden.