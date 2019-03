Gemeente Westerveld mogelijk in de fout bij camping Leggelderveld

De gemeente Westerveld weigerde om de camping in het meest recente bestemmingsplan te legaliseren. Volgens hen zou de camping al in 2010 gestopt zijn. Ook is in het bestemmingsplan van 2012 geen camping opgenomen. Daarnaast wil de gemeente niet dat er een nieuwe camping komt vlakbij het zwaar beschermde natuurgebied het Leggelderveld.Campinguitbater Dick Kemp zegt geen nieuwe camping te willen beginnen, maar een al lang bestaande, maar tijdelijk onderbroken, camping te willen voortzetten en uitbreiden. Kemp kocht de woning en camping in 2016.De rechter twijfelt echter of de camping daadwerkelijk is wegbestemd, ook al waren er tussen 2010 en 2015 geen kampeeractiviteiten. Het bestemmingsplan van 2012 van de gemeente Westerveld is door de Raad van State vernietigd. Daardoor werd het oude bestemmingsplan uit 1993 weer geldig. Dat plan stond wel een camping met maximaal 25 kampeerplaatsen toe. Pas in 2017 werd een nieuw bestemmingsplan opgesteld.Kemp had voor het vaststellen van het bestemmingsplan in juni 2017 de camping alweer opgestart. Dit bleek uit luchtfoto's, maar ook uit een lijst met overnachtingen van Kemp. Daarnaast had Kemp een overzicht van aan de gemeente betaalde toeristenbelasting. Ook dit was allemaal van voor de vaststelling van het bestemmingsplan van 2017.Kemp vindt het geen stijl dat de gemeente alles in het werk lijkt te stellen om zijn campingplannen tegen te werken. "Terwijl alle fracties in de gemeenteraad heel positief zijn over mijn campingplannen werd het niet in het bestemmingsplan van 2017 opgenomen."Hij hoopt dat de gemeente Westerveld nu wel serieus kijkt naar zijn plannen. "Ik wil een duurzame natuurcamping met minder kampeerplaatsen op een anderhalve hectare groot terrein en veel ruimte voor natuur."De uitspraak volgt binnen enkele weken.