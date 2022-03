De Week van Drenthe: Wereldwaterdag en rechtszaak over misbruik meisje (4)

"Het is ziek wat er gebeurd is en we zijn er letterlijk lang ziek van geweest. Ons kleine onschuldige meisje, door een onbekende man gegrepen." Dat zei de moeder van het 4-jarige meisje dat in juni 2020 in een steegje in Roden werd misbruikt. Tegen de verdachte, een 53-jarige man uit Roden eiste het Openbaar Ministerie donderdag tweeënhalf jaar cel en TBS met voorwaarden voor het misbruiken van een 4-jarig meisje en het bezitten van kinderporno.