Iwema start bij WK ijsspeedway in Thialf

De voortekenen waren al goed. Maar nu is het definitief. Jasper Iwema uit Hooghalen start volgend weekend in de finale van het WK ijsspeedway in Heerenveen.

Gisteren werd al bekend dat hij als reserve op de startlijst stond. Vandaag kreeg hij een definitieve startplaats toegewezen.Het heeft alles te maken met verschillende blessures bij coureurs die een vaste startplaats in de strijd om de wereldtitel hebben. Zo vervangt de Fries Jimmy Tuinstra Andrej Shishegov uit Kazachtstan. De Duitser Stefan Pleschacher wordt vervangen door de Fin Tomi Tani en Iwema vervangt Franky Zorn uit Oostenrijk. Er is nu nog ruimte voor nóg een Nederlander die met een wildcard kan starten.In januari wist Iwema zich niet op eigen kracht te kwalificeren voor de strijd om de wereldtitel. Hierdoor stond hij het hele seizoen buitenspel.De finale van het WK ijsspeedway is op zaterdag 30 maart en zondag 31 maart. En op vrijdag 29 maart gaat Iwema ook van start in de strijd om de Roelof Thijs-bokaal in Thialf in Heerenveen.