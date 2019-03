Verkiezingsmysterie: stembiljetten van provincie Limburg in gemeente Emmen

Als je in vandaag in de gemeente Emmen hebt gestemd, zou het maar zo kunnen dat je per ongeluk een verkeerd stembiljet hebt gekregen. Een aantal stembiljetten waren namelijk niet voor de verkiezingen in Drenthe, maar die in Limburg.

"Bij een paar stembureaus zaten wat envelopjes vanuit de provincie Limburg", vertelt burgemeester Eric van Oosterhout. Ook in de gemeente Vlissingen in Zeeland zouden volgens Van Oosterhout Limburgse stembiljetten zijn aangetroffen."Het gaat maar om tientallen stembiljetten tussen duizenden, dus het is niet zo heel veel", vertelt de burgemeester. Volgens de burgervader is het daarom extra belangrijk dat stembureauleden erop letten dat de goede biljetten worden uitgereikt.Maar wat nu als er een verkeerd stembiljet is ingevuld? Van Oosterhout maakt zich er niet zo druk om. "Het is niet uitgesloten dat er ook links en rechts een stembiljet uit Limburg is ingevuld. Daar komen we dan bij de telling wel achter. Dat moeten we er dan uitvissen."Hoe de stembiljetten van de provincie Limburg terecht zijn gekomen bij die van provincie Drenthe, is nog niet bekend.