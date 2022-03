Veiling van imkergereedschap in Ruinen: 'Vooral jonge imkers kunnen er veel van opsteken'

In Hotel Kuik in Ruinen staat de imker centraal vandaag. Tijdens de 'boeldag' komen imkers samen en wordt de inboedel van stoppende imkers geveild.

De zaal van Hotel Kuik aan de Brink is voor de helft gevuld met allerhande imkerbenodigdheden. Bijenkasten, imkerpakken en alles wat je verder voor het bijenvak nodig hebt. De veiling is een traditie van tientallen jaren. De spullen zijn van imkers die met het vak zijn gestopt en van hun materiaal af willen. Collega-imkers uit het hele land komen eropaf. Niet alleen om een bijzonder object aan de haak te slaan, maar ook om kennis uit te wisselen.

"Voornamelijk voor jonge imkers is dit heel interessant", legt Willem Wobben uit. Hij is voorzitter van de lokale imkervereniging. "Als je net begint met de hobby dan weet je niet altijd waar je moet beginnen. Vanavond is de kans om met ervaren bijenhouders te praten en bij hen kennis op te doen."

Foute boel

Volgens Wobben komt het regelmatig voor dat het imkervak wordt geromantiseerd door beginners. "Die lijken het leuk om een paar bijtjes in de tuin te hebben", vertelt de voorzitter. "Maar dan komen ze erachter dat het toch anders in elkaar steekt. Want nadat de bijen je een paar keer te pakken krijgen is het foute boel. Dan ligt het altijd aan de bijen, behalve aan de imker zelf."

Toch is het vak populair. Want terwijl veel ouderen met de bijenhouderij stoppen, staan veel jonge imkers klaar om het vak van hen over te nemen. "Opmerkelijk genoeg zitten daar veel vrouwen tussen", zegt secretaris Roel Broekman. "Verder ook veel mensen tussen de vijftig en zestig jaar die meer tijd hebben om te imkeren."

Zelden vijandigheid