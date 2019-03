Inwoners Kloosterveen moeten geduld hebben bij het stemmen

In het stembureau in de wijk Kloosterveen in Assen moeten ze even geduld hebben. Voordat je aan de beurt bent om te stemmen, ben je zo een kwartier verder.

In het gebouw zijn twee plekken waar je kan stemmen. En bij allebei is de rij zo lang, dat het begin van de rij ergens in het pand gezocht moet worden. "Dit heb ik nog nooit meegemaakt", zegt een dame achter de tafel. Ze maakt stapeltjes van twee stembiljetten. Eén voor de provinciale verkiezingen en één voor de waterschapsverkiezingen.De rij lijkt niet korter te worden. Sinds een uur of vijf loopt het af en aan. Tijd voor pauze is er amper voor de mensen van het stembureau. En de stemmers? Die wachten rustig af, Niemand klaagt of wordt boos. Nu ze er zijn, willen ze ook hun stem uitbrengen. Eén van de leden van het stembureau schud de containers waar de biljetten in komen af en toe door elkaar. Om wat ruimte te maken voor de volgende reeks biljetten. De stembussen zijn tot negen uur open.