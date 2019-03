Limburgse stembiljetten ongeldig: mogelijk herstemming

Eerder vandaag vertelde burgermeester Eric van Oosterhout dat Limburgse stembiljetten in één stembureau in de gemeente Emmen zijn geconstateerd. Het is niet zeker of dit ook op andere stembureaus het geval is. Hoe dat kon gebeuren is nog niet bekend.Of er een opnieuw gestemd moet worden, wordt bepaald door de huidige statenleden van de provincie en het centraal stembureau. Dit zal uiterlijk 27 maart bekend worden gemaakt.