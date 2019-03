Opkomst in Assen iets meer dan 50 procent

Burgemeester Marco Out van Assen over het verloop van de verkiezingen

Volgens burgemeester Marco Out heeft in Assen meer dan 50 procent van de kiezers gestemd, ongeveer net zoveel als vier jaar geleden.In Assen worden vanavond op de 35 stembureaus de containers met de uitgebrachte stemmen geleegd en geteld en wordt de uitslag per partij bekendgemaakt. Die uitslag wordt na middernacht verwacht. Morgen worden alle stemmen in evenementencentrum De Bonte Wever opnieuw geteld en dan wordt duidelijk hoeveel stemmen elke kandidaat heeft gekregen.