Droogte, wind en zon: kans op natuurbrand neemt toe

Deze tips zijn te vinden op de website Natuurbrandrisico.nl - Je mag hoogstwaarschijnlijk niet meer stoken, ook al heb je een ontheffing van het stookverbod.- In sommige delen van het land mag je van de terrein- of natuureigenaren geen open vuur stoken in of bij de natuur.- Wees alert op verdachte situaties en meld die bij de terreineigenaar of een hulpdienst. Help mee door foto's of video te maken en onthoud de locatie, persoonskenmerken en bijvoorbeeld een kenteken als je een situatie niet vertrouwt.- Houd er rekening mee dat je niet overal in de natuur goed bereik hebt met je mobiele telefoon.- Houd op je verblijfplaats altijd blusmiddelen bij de hand, bijvoorbeeld een blusdeken, tuinslang, brandblusser of in ieder geval een emmer water.- Veroorzaak niet per ongeluk een natuurbrand: gooi daarom sigaretten en glas altijd in een prullenbak of neem het mee. Denk ook aan kolen van de barbecue of opgehoopt tuinafval en parkeer je auto niet in hoog en droog gras.