Opvang over duiven die dumping in Gieten overleefden: 'Deze gaan het redden'

Het gaat best goed met de gewonde duiven die twee weken geleden op een akker in Gieten zijn gedumpt. Bij wildopvang De Fûgelhelling in Ureterp hebben ze met man en macht gewerkt om de vogels er weer bovenop te krijgen. Beheerder Hetty Sinnema is blij. "Het doet natuurlijk zeer om duiven te moeten laten inslapen, maar ik ben wel blij dat deze het gered hebben."

Zo'n zeventig verwaarloosde duiven werden begin vorige week bij de opvang in Friesland binnengebracht. Bijna de helft was er zo slecht aan toe dat Sinnema ze moest euthanaseren.

Er bleven 42 duiven over die te redden waren, maar zij waren er slecht aan toe. "Ontiegelijk slecht. Ja echt. Ze waren mager, de spieren waren weg. Helemaal vies. We hebben er twee weken lang ontzettend veel energie ingestopt, maar ook eten, mineralen en medicijnen. En we hebben ze erdoor gekregen", vertelt Sinnema met een lichte trots.

175 sierduiven gedumpt

De eerste 75 duiven werden in het weekend van 5 en 6 maart gevonden aan de Winterdijk bij Gieten. De meeste vogels waren dood, anderen waren sterk vermagerd en zaten onder de poep. Twee weken later werden nog eens honderd duiven gevonden. Die waren gedumpt op een akker aan de Veenhoverdijk. Alle nog levende duiven waren zo verzwakt dat ze niet meer wegvlogen en eenvoudig opgepakt kunnen worden. Deze zijn dus naar de opvang in Ureterp gebracht.

Het gaat dus nu goed met de dieren, maar ze zijn er nog niet. De vogels zijn in twee groepen opgedeeld. De ene helft is nog te zwak en moet rust hebben, zij worden afgeschermd. De andere helft zit apart in een hok waar ze voorzichtig aan weer wat ziekenbezoek kunnen ontvangen.

Ze lijken er dan wel rustig en ontspannen bij te zitten, schijn bedriegt weet Sinnema. "De duiven zitten op de grond, terwijl ze normaal veilig een plekje hogerop zoeken. Daar zitten ze veilig en kan niemand bij ze komen. Ook zijn de vogels nog vies." Als een duif zich niet goed voelt, verzorgt hij zichzelf niet goed en krijgt 'ie een slechte verendek. "Je ziet ze ook de hele tijd in hun veren pikken, dat is omdat er nog beestjes inzitten en je ziet ook dat ze bol zitten. Dat is ook een houding waaraan je kunt zien dat het niet goed met ze gaat." Maar Sinnema is optimistisch. "Deze gaan het redden!"

Onderzoek loopt nog

Donderdagmiddag werd bekend dat de politie een verdachte op het oog heeft. Een 69-jarige man uit de gemeente Aa en Hunze. "We zijn bij hem aan de deur geweest en hebben kort met hem gesproken", vertelt Ilaaf Al-Saidi van de politie Noord-Nederland. "Op korte termijn komt hij naar het bureau om een verklaring af te leggen." De politie kan nog niet zeggen waarom de man zijn duiven verwaarloosd en gedumpt heeft. "Maar het is wel strafbaar. Je bent verplicht om goed voor je dieren te zorgen."

De politie is de man op het spoor gekomen na een anonieme tip. Bij de man was tijdens de dumping ook een jongere man. "Wij weten nog niet wie hij is of wat zijn rol was. Dat moet uit het verhoor van de 69-jarige man blijken", aldus Al-Saidi.

De 42 nog levende duiven gaan in ieder geval naar een nieuwe eigenaar. Eerst blijven ze nog op de opvang om aan te sterken. En dan moet Sinnema een nieuw huis voor ze zoeken. "Ik ben zelf een enorme duivenliefhebber en heb zelf al duiven", vertelt ze. "Ik denk dat ik er zelf tien houd want ik vind ze heel erg mooi. En dan heb ik er nog dertig over. Maar als we een oproep doen ben ik ervan overtuigd dat mensen deze duiven over willen nemen."