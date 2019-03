Kjell Scherpen begint met zege aan EK-kwalificatieweek

Zaterdag en volgende week dinsdag speelt Oranje Onder-19 nog tegen Slovenië en Spanje, die eerder op de dag met 1-1 gelijkspeelden. De poulewinnaar plaatst zich voor het EK.Bondscoach Stekelenburg startte naast Scherpen met PEC Zwolle-verdediger Sepp van den Berg, Feyenoord-talent Lutsharel Geertruida, Sven Botman en Bakker (beide Ajax) achterin. Ludovit Reis (FC Groningen), Orkun Kökcü (Feyenoord) en Ryan Gravenberch (Ajax) vormden het middenveld. Voorin was plaats voor Mohamed Ihattaren van PSV en Chelsea-spelers Daishawn Redan en Juan Castillo.Laatstgenoemde opende halverwege de eerste helft de score voor Nederland. De voorsprong was terecht en had na 45 minuten spelen veel hoger moeten zijn, maar de afronding liet te wensen over. Na rust werd Wales sterker, maar bleven de beste kansen voor de Oranje-talenten. Castillo raakte de paal en ook Redan liet een grote kans onbenut.Scherpen had weinig te doen, leek ook een clean sheet te behalen, maar in blessuretijd werd het uit het niets gelijk. Christian Norton schoot de bal binnen. Dankzij Van den Berg werd het toch nog 2-1. De verdediger van PEC kopte raak op aangeven van invaller Joshua Zirkzee.Meer over het optreden van Kjell Scherpen in Oranje Onder-19 is morgenavond (donderdag) te zien in FC Emmen Rood Wit TV.