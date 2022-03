LTO: 'Ga nou niet hamsteren vanwege de oorlog in Oekraïne'

Verschillende boeren zijn aan het hamsteren geslagen uit vrees dat veevoerfabrikanten door de oorlog in Oekraïne minder kunnen leveren. Dirk Bruins, voorzitter van LTO Noord, roept boeren op om hun gewone hoeveelheid veevoer aan te houden.

Oekraïne en Rusland zijn belangrijke grondstoffenleveranciers van veevoer. Door de oorlog exporteren zij minder, waardoor de prijzen de laatste weken zijn opgelopen, meldde het Financieele Dagblad.

"We zien allemaal wat er gebeurt in Oost-Europa. De angst is echt groot dat er dit jaar heel weinig productie op gang komt", beseft Bruins. "Oekraïne wordt niet voor niets de graanschuur van Europa genoemd. Het klimaat en de grondsoort in Oekraïne zijn uitermate geschikt voor graan. De kwaliteit is heel erg goed."

"We weten dat een heel groot gedeelte in Oekraïne niet gezaaid gaat worden, dus dat zal zeker betekenen dat er minder komt. Je ziet de laatste weken al dat de prijzen aan alle kanten oplopen. Ook de kunstmestprijzen liggen nu bijna vijf keer zo hoog als vorig jaar", merkt de LTO-voorman. "Dan gaan mensen toch kijken of ze een voorraad kunnen aanleggen."

Enorme verstoring

Hoewel Bruins snapt dat boeren afwijken van hun vaste patroon, is hij er geen voorstander van. "Ga nou niet hamsteren of rare hoeveelheden bestellen, want dat zorgt alleen voor meer onrust. Het is een beetje vergelijkbaar met het hamsteren van toiletpapier aan het begin van de coronaperiode. Als een aantal mensen begint, gaat iedereen het doen. Het geeft een enorme verstoring op de markt."