Verkiezingsuitslagen: PvdA de grootste in Noordenveld

Noordenveld komt als tweede gemeente met een uitslag. In die gemeente kreeg PvdA de meeste stemmen. VVD is met 14,5 procent van de stemmen de tweede partij. GroenLinks en Forum voor Democratie ontlopen elkaar weinig. GroenLinks is net iets groter met 22 stemmen meer.- De VVD is met 15,8 procent van de stemmen de grootste partij geworden in de gemeente Midden-Drenthe. De partij wordt op korte afstand gevolgd door PvdA en CDA. Forum voor Democratie is met 12,46 procent de vierde grootste partij. Bijna 61 procent van de kiesgerechtigden bracht een stem uit.Assen komt als eerste Drentse gemeente met een tussenstand, via burgemeester Marco Out. Daar is op dit moment ruim zestig procent van de stemmen gesteld. De PvdA is op weg de grootste partij te worden, gevolgd door ChristenUnie, VVD, GroenLinks en Forum voor Democratie.