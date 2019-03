Verkiezingsuitslagen: VVD en GroenLinks grootsten in Tynaarlo

De VVD is de grootste partij geworden in de gemeente Tynaarlo met 16,3 procent van de stemmen. Achter de partij eindigde GroenLinks (14,65 procent) als tweede en de PvdA als derde. Forum voor Democratie, de grote winnaar van de Statenverkiezingen, eindigt in Tynaarlo als vijfde met ruim negen procent van de stemmen. In totaal kent Tynaarlo een opkomst van bijna 65 procent.De PvdA slaat een kleine slag in de gemeente Borger-Odoorn. De partij is er met iets meer dan vijftien procent van de stemmen de grootste partij. Daarmee verslaat het nipt Forum voor Democratie, dat bij de eerste deelname aan Statenverkiezingen direct bijna veertien procent van de stemmen krijgt. Als derde eindigt de VVD. Borger-Odoorn kent een opkomst van ruim 58 procent.De VVD blijft goed scoren in Drenthe. Na het tellen van de stemmen in de gemeente Aa en Hunze blijken de liberalen ook hier de grootste partij met ruim achttien procent van de stemmen. Als tweede eindigt de PvdA, voor Forum voor Democratie en GroenLinks. 63,5 procent van de kiesgerechtigden bracht een stem uit.Een succesje voor de PvdA. De partij is de grootste in de gemeente Assen met 13,7 procent van de stemmen. De ChristenUnie is in de provinciehoofdstad tweede met 12,4 procent, voor GroenLinks en de VVD. Forum voor Democratie eindigt met 10,6 procent van de stemmen als vijfde. Assen kent een opkomstpercentage van ruim 57 procent.Forum voor Democratie heeft een klinkende zege geboekt in de gemeente Hoogeveen. Na het tellen van de stemmen bleek 16,6 van de 23.895 stemmers een stem op de nieuwe partij te hebben uitgebracht. Achter Forum eindigt het CDA als tweede met 15,8 procent van de stemmen en de ChristenUnie met ruim tien procent. Met een opkomstpercentage van 55,8 procent blijft de opkomst in Hoogeveen iets achter bij de rest van Drenthe.De VVD blijft maar overwinningen boeken. De liberalen zijn ook in de gemeente De Wolden de grootste met ruim negentien procent van de stemmen. Het CDA volgt met vijftien procent van de stemmen, voor Forum van Democratie. De PvdA blijft achter met ruim tien procent van de stemmen. Ruim 64 procent van de kiesgerechtigden bracht een stem uit.De VVD is de grote winnaar van de Statenverkiezingen geworden in de gemeente Coevorden. De partij kreeg ruim zestien procent van de stemmen. Daarachter is de spanning om te snijden. Het Forum voor de Democratie eindigt als tweede, op de voet gevolgd door het CDA en PvdA. Ruim 58 procent van de Coevordenaren bracht een stem uit.Het Forum voor Democratie is de grote winnaar van de Statenverkiezingen in de gemeente Meppel. De partij is vanuit het niets de tweede partij geworden. 1.949 Meppelers brachten een stem op de partij uit. Grootste partij in Meppel is de VVD met 15,4 procent van de stemmen. Achter Forum voor Democratie eindigt het PvdA als derde. De opkomst tijdens de Statenverkiezingen in Meppel is veel hoger dan vier jaar geleden. Toen ging 51,8 procent van de kiesgerechtigden naar de stembus, dit keer 60,1 procentNoordenveld komt als tweede gemeente met een uitslag. In die gemeente kreeg PvdA de meeste stemmen. VVD is met 14,5 procent van de stemmen de tweede partij. GroenLinks en Forum voor Democratie ontlopen elkaar weinig. GroenLinks is net iets groter met 22 stemmen meer. In totaal bracht ruim 62 procent van de kiesgerechtigden een stem uit.De VVD is met 15,8 procent van de stemmen de grootste partij geworden in de gemeente Midden-Drenthe. De partij wordt op korte afstand gevolgd door PvdA en CDA. Forum voor Democratie is met 12,46 procent de vierde grootste partij. Bijna 61 procent van de kiesgerechtigden bracht een stem uit.