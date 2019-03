Spanning loopt op bij Drentse politici vanwege verwachte winst Forum voor Democratie

De afgelopen maand werd er campagne gevoerd en vanavond wordt duidelijk wat dat heeft opgeleverd. Landelijk lijkt Forum voor Democratie (FVD) de grote winnaar te worden. En dat zorgt in Drenthe voor samengeknepen billen.Voor de SP vallen de exitpolls in Nederland tegen, ziet de Drentse lijsttrekker Greetje Dikkers. "De SP verliest fors en dat is heel erg jammer. Maar we kunnen het nog niet spiegelen aan Drenthe. In Groningen vallen de exitpolls mee en dat geeft hoop. Maar we moeten reëel zijn, Forum voor Democratie wint fors, zonder dat het noemenswaardig campagne heeft gevoerd en geen gezicht in de provincie had", zegt ze. "Dat maakt het moeilijk om het gevecht te winnen. Ook in Drenthe zullen we daar een hoop stemmen aan hebben verloren."Volgens de exitpoll van Maurice de Hond komt Forum voor Democratie met stip binnen. Sterker nog, de partij lijkt zelfs de grootste te worden in de Eerste Kamer.Waar de lokale partijen het goed deden tijdens de laatste gemeenteraadsverkiezingen, lijken ze tijdens de Statenverkiezingen wat achter te blijven. Voor Aimee van der Ham van Sterk Lokaal is het geen reden voor pessimisme. "Landelijk blijft het misschien een beetje achter, maar ik vertrouw erop dat de lokalen nog gaan winnen. Ik denk dat wij bovendien meer kans maken op een zetel in de Staten dan de OPD en Senioren Belang."De VVD zou mogelijk volgens lijsttrekker Henk Brink een zetel kunnen verliezen, maar hij is daardoor niet teleurgesteld. "Alles nivelleert. Landelijk gezien is het helder dat Forum voor Democratie enorm wint. Dat is bijzonder voor een nieuwe partij. Dat verdient een felicitatie. Maar ik ken er eerlijk gezegd niemand van. Ze hebben amper een verkiezingsprogramma." Brink heeft de partij de afgelopen maand ook niet zien campagne voeren. "Blijkbaar kun je onder een hunebed gaan liggen en toch vijf zetels pakken."Het CDA lijkt landelijk zetels te gaan verliezen. Henk Jumelet weet nog niet wat dat voor Drenthe betekent. "Dat moeten we in Drenthe nog afwachten. Maar ik zie landelijk veel verliezers en het Forum is de grote winnaar."Voor de Partij voor de Dieren lijkt er een kleine winst in te zitten. Lijsttrekker Thea Potharst kijkt er met spanning naar uit. "We zijn er klaar voor, kom maar op. Twee zetels in Drenthe zou mooi zijn."