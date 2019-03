Tweetal bedreigd en beroofd in Anne Frank Park Assen

In het Anne Frank Park in de Assense wijk Marsdijk zijn twee mensen beroofd en bedreigd (Foto: Google Streetview)

Twee mensen zijn vanavond tussen 19.30 uur en 20.00 uur beroofd in het Anne Frank Park in Assen. Ze zouden zijn bedreigd met wapens waarna ze hun spullen afgaven.

https://www.facebook.com/politienoorddrenthe/photos/a.340940499258420/2466450246707424/?type=3&theater ">

Het is niet bekend of het om één of meerdere daders gaat. De politie is nog op zoek naar getuigen.