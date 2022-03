Herders Schipborg durven in het weekend de hei weer op

Voor het eerst in ruim een jaar tijd loopt de schaapskudde Het Stroomdal weer op de hei bij Schipborg. In januari 2021 besloten de herders de schapen in de weekenden op stal te laten staan. Asociaal gedrag en bedreigingen van recreanten waren de oorzaak. Vanaf dit weekend durven ze het weer aan.

"Evi round, Evi round!" Herder Elsbeth Mourik geeft haar honden commando om een paar ontsnapte schapen weer bij de kudde te krijgen. En geef ze eens ongelijk. Ruim een jaar lang graasde de kudde in het weekend op een afgerasterd grasland, ver weg van de hei. "Het was gewoon noodzaak", legt Mourik uit. "Wij merkten dat we in de coronatijd veel last hadden van asociaal gedrag van recreanten. Er waren incidenten met loslopende honden. En zodanig dat het niet meer veilig was en dat de schapen niet ontspannen konden grazen."

Onrustig

Naast haar eigen spanning, merkte Mourik dat de kudde behoorlijk onrustig werd door de incidenten. "Als er een hond aankwam, waren ze heel schrikkerig. Als er iets is gebeurt, dan weet een schaap dat het niet veilig is. Die onrust blijft in de kudde."

Inmiddels lijkt alles tot rust te zijn gekomen in het gebied. Dat maakt dat de herders ook in de drukke weekenden weer op pad gaan. "We hebben het idee dat er nu vooral mensen naar het gebied komen vanuit interesse voor de natuur en niet alleen maar uit verveling."