Nog geen Limburgse stembiljetten aangetroffen in stembussen Emmen

Vooralsnog zijn er in Emmen geen Limburgse stembiljetten in de stembussen gevonden (foto: RTV Drenthe/Fred van Os)

Dat is met dank aan een oplettende inwoner, die vanochtend onbekende namen op zijn stembiljet zag staan.Na de ontdekking zijn meteen alle andere stembureaus in de gemeente gewaarschuwd. Ook hier zijn tot nu toe geen Limburgse stembiljetten in de stembussen gevonden. De gemeente Emmen kan pas met zekerheid zeggen dat er helemaal geen verkeerde stembiljetten zijn ingeleverd, als alle gemeentelijke verkiezingsuitslagen binnen zijn."Bij een paar stembureaus zaten wat envelopjes vanuit de provincie Limburg", vertelde burgemeester Eric van Oosterhout eerder. Ook in de gemeente Vlissingen in Zeeland zouden verkeerde stembiljetten zijn aangetroffen.