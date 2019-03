Opnieuw gaat een auto in vlammen op in Emmen

De brandweer heeft vannacht niet kunnen voorkomen dat aan de Danackers in Emmen een auto is uitgebrand.

De brand ontstond rond middernacht. De vlammen sloegen al uit het voertuig toen de brandweer aankwam.Naast de wagen zijn flessen met een nog onbekende inhoud gevonden. De politie onderzoekt of deze flessen iets met de brand te maken hebben. De technische recherche doet sporenonderzoek bij de auto.De brandende auto in Emmen vannacht is niet de eerste deze week. Gisternacht brandde aan de C. Ouwekerkstraat ook al een wagen uit en raakte de gevel van de supermarkt aan de Middenweg beschadigd. De oorzaak hiervan is vermoedelijk brandstichting.