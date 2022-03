Paarden en menners zetten beste beentje voor bij internationale menwedstrijd Exloo

"De zon straalt, ik straal: dit is gewoon een prachtig evenement." Aan het woord is Lieuwe Koopmans van het Hippisch Centrum in Exloo. Na twee coronajaren is hij blij dat de internationale top van het paardenmennen weer is neergestreken in het dorp.

"We organiseren hier al enkele jaren het internationale mennen. Dit is echt weer de eerste echte kwalificatie voor de deelnemers voor komende EK's of WK's. We geven hier echt weer het startsein", aldus Koopmans.

Extra dorp

Om de ruim honderd deelnemers inclusief paarden te stallen is er als het ware een extra dorp uit de grond gestampt naast het Hippisch Centrum in Exloo. "Je hebt zo'n tien hectare aan land nodig. Je moet de bodems op orde hebben zodat de paarden niet geblesseerd raken. En natuurlijk ook goede catering voor de medewerkers", somt Koopmans op.

"Het is ook echt heel gezellig met elkaar", vertelt deelnemer Sietske Flobbe uit Appelscha. Natuurlijk hoopt ze net als haar concurrenten hoog op de ranglijst te eindigen, maar ze prijst ook de gemoedelijke sfeer rondom het evenement: "Hier om het hoekje staan vrienden uit Friesland. Dus 's avonds eten we met elkaar. Dat is ook het mooie van de sport, je helpt elkaar ook. Oh kijk, daar staat een concurrent van mij, maar we houden het ook gezellig. Daar gaat het om."

Jonge pony's

Flobbe doet dit jaar mee met twee jonge pony's. Aan het begin van de tweede wedstrijddag is ze goed te spreken over de jongelingen: "Gisteren was het dressuur. Mijn pony's hebben het geweldig gedaan, ondanks weinig ervaring. Dat we dan nu op de tweede plek staan is boven verwachting. Hoe het verder gaat moeten we nog maar even verder kijken."