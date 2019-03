Hendrikus Velzing (FVD): Ik dacht eerst aan twee zetels, dat werden er drie en misschien wel meer

Velzing was woensdagavond in Zeist bij een partijbijeenkomst van Forum voor Democratie. Om een feestje te vieren en te luisteren naar de overwinningsspeech van partijleider Thierry Baudet. De rest van de partijen die in Drenthe meedoen aan de verkiezingen kwamen woensdagavond bijeen in Assen.Velzing heeft met zijn FvD het politieke landschap in Drenthe behoorlijk opgeschud. In Hoogeveen, van oudsher een CDA bolwerk, werd de partij de grootste. "Ik had op twee zetels gehoopt, maar in de peilingen ging het zondag zo goed. Toen dacht ik nog aan drie."De ondernemer uit Klazienaveen heeft zich in de verkiezingscampagne weinig laten zien. Hij heeft niet meegedaan aan debatten. En daar is ook niks te halen, zo zegt hij. "Ik heb geflyerd in Hoogeveen, Emmen en in mijn woonplaats Klazienaveen. Ik heb veel met mensen gesproken. Verder heb ik vooral campagne gevoerd via sociale media. Eén debat heb ik bezocht in Emmen. Daar ben ik weggegaan. Daar is niks voor ons te halen. Wij doen het op een andere manier."Wat volgens Velzing de kracht van Forum voor Democratie geweest is? "We hebben het gewonnen op de inhoud. Het draait om de mensen. Het draait om mensen die bijvoorbeeld geen vast contract hebben en van baan naar baan moeten en daar bijna niet van rond kunnen komen. Dat willen de andere partijen als de PvdA niet zien. Dat hoor ik iedere dag. Maar het gaat ook bijvoorbeeld over sociale huurwoningen en huisvesting en wachtlijsten."Velzing wacht af hoe de uiteindelijke uitslag van de verkiezingen er uit ziet. Dan zal ook duidelijk zijn hoeveel zetels de partij mag vullen.