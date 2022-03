Casper Kloos voert strijd in eigen lijf en raad: 'Je bent nog niet van mij af'

Hij mag dan 74 jaar oud zijn, net twee operaties achter de rug hebben en een bestraling voor de boeg hebben; Casper Kloos is de komende periode te vinden in de gemeenteraad van Tynaarlo. De kiezer koos, en als er een beroep op hem wordt gedaan, is hij erbij.

Als nummer 8 op de lijst sleepte Casper Kloos 344 van de 2.857 stemmen binnen voor zijn partij Leefbaar Tynaarlo. "Dan kan je er niet omheen. Dat zou kiezersbedrog zijn", zegt Kloos in het Radio Drenthe-programma Cassata.

Met zijn voorkeursstemmen bezet hij een van de vijf zetels van zijn partij.

Bijna 30 jaar

In 1993 stapte Kloos de politiek in. "Ik was betrokken bij huurders, de huizen waarin ze woonden waren niet goed onderhouden", blikt hij terug. "Als iets niet goed is, moet je aan de deur rammelen." Kloos kreeg 'gesodemieter' met de toenmalige gemeente Vries. "Ze wouden mij gegevens niet geven waar ik om vroeg. Ik zeg: dan kom ik ze halen." Met zijn nieuw opgerichte partij Vries2000 deed hij kort daarna mee aan de verkiezingen. "Daarmee kwam ik met twee zetels in de raad en ik had mijn gegevens."

De partij evolueerde in de loop der jaren naar Leefbaar Tynaarlo, waar Kloos jarenlang het gezicht van was. Als oppositiepartij vocht hij menig gevecht in de raad met de zittende colleges. Na de verkiezingen in 2018 werd Leefbaar Tynaarlo zelf een collegepartij.

Oppositieleider Kloos werd fractievoorzitter van een coalitiepartij. Een rol die hem minder lag. "Je praat dan toch vaak met meel in de mond. Je moet consensus zoeken, vaker je mond houden als je vindt dat je wat moet zeggen." Hij droeg het stokje over aan schoonzoon Jurryt Vellinga en kreeg in de marge een rol als mentor.

Met zijn achtste plek op de kieslijst, wou Kloos definitief een stapje terug doen. "Je wordt een dagje ouder en het is goed om de jongere garde de kans te geven zichzelf te ontplooien." Maar de kiezer koos Kloos.

Operaties

En dus neemt Kloos weer plaats in de raadszaal de komende jaren. Middenin een periode waarin zijn lichaam flink op de proef wordt gesteld. Onlangs had hij een openhartoperatie en ook een operatie van prostaatkanker heeft hij achter de rug. Volgende week begint hij aan een reeks bestralingen. "Daarna is het hurry up. Ik heb twintig jaar respijt, zo heb ik afgesproken met de artsen. Als ik 95 ben kom ik langs om te kijken of het allemaal nog goed is."