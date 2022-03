Drentse verzetslieden spelen rol bij 'grootste bankoverval aller tijden' in Almelo

Het wordt gezien als de grootste bankoverval aller tijden, maar is tot op heden nauwelijks bekend bij het grote publiek. Die overval vindt niet plaats in Tokio, Londen of New York, maar in Almelo in 1944. En daarbij spelen Drentse verzetsstrijders een grote rol. Dat schrijft auteur Frank Krake in zijn boek 'De grootste bankoverval aller tijden'.

Het is een boek van ruim vierhonderd pagina's, met daarin twee Drenten die een prominente rol spelen: Douwe Mik uit Nieuw-Buinen en Albert Wisman uit Emmen. Opvallend genoeg is deze bankoverval niet zo bekend. "In de oorlog was het zo: als je in het verzet zat was zwijgen goud waard. Dus er werd weinig over gesproken", zegt auteur Krake in het Radio Drenthe-programma Cassata.

Geen borstklopperij

"Net na de oorlog was het mouwen opstropen, vooruitkijken en vooral niet terugkijken: de tijd van de wederopbouw. En dan ook nog de volksaard in Twente die vergelijkbaar is met Drenthe: niet te veel op de borst kloppen", legt Krake uit. "Doe maar gewoon, dan doe je al gek genoeg. Dat samen maakt dat het in heel Nederland onbekend is."

Al spittend in de archieven is Krake achter de details achter deze overval gekomen. Zijn vader heeft hem op het spoor gezet. "Hij is een geboren Almeloër. Tijdens mijn jeugd in Wierden vertelde mijn vader daarover. Dat dat in zijn jeugd was gebeurd en daar was hij trots op."

Staking aanleiding overval

De overval vindt plaats op 15 november 1944. Het is de periode waarin een deel van Nederland al bevrijd is, maar het Noorden en Oosten nog niet. De slag om Arnhem in september verloopt niet volgens het plan van de geallieerden. "Bij die slag werd door de overheid een landelijke spoorwegstaking uitgeroepen. Dat betekende dat bijna 30.000 spoorwegmensen met hun gezinnen moesten onderduiken", vertelt Krake over de aanleiding voor de bankoverval. "De staking was om ervoor te zorgen dat de Duitsers zo min mogelijk mannen en materieel over het spoor konden vervoeren. Daarom moesten ze onderduiken en daar was geld voor nodig. Het verzet keek: hoe kunnen we hier geld voor bij elkaar halen?"