Het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) heeft vandaag in allerijl een extra paviljoentent gebouwd bij de nachtopvang in Ter Apel. Burgemeester Jaap Velema van Westerwolde reageert verbaasd: "Dat is niet de bedoeling en daar is geen toestemming voor gegeven."

Volgens een bewoner is het COA vanochtend begonnen met de bouw van de paviljoentent, meldt RTV Noord . "Maar ik weet niet waar die voor is. Misschien om in te slapen?", vraagt een Algerijnse jongen zich af die er nu vier dagen slaapt. "Ik hoop het, want het is helemaal vol. Geen privacy, veel kinderen en echt kleine kinderen ook. Mannen en vrouwen slapen samen in een tent, dat is niet goed."

Overvol

Al dagen loopt de druk in de nachtopvang van Ter Apel op. Er zitten nu ongeveer zevenhonderd mensen, terwijl er maar plek is voor 275. Ook verblijven de asielzoekers er soms meer dan een week, terwijl de nachtopvang eigenlijk bedoeld voor één nacht. Dat komt doordat alle reguliere opvangplekken al bezet zijn.

'Niet de bedoeling'

Burgemeester Velema van de gemeente Westerwolde, waar Ter Apel onder valt, is vandaag niet op de hoogte gebracht van de bouwwerkzaamheden. Volgens hem is er wel gesproken over een overkapping, een constructie zonder muren. "Het is wel bijzonder dat ze nu een paviljoentent neerzetten met zijwanden. Dat is niet de bedoeling", constateert Velema.

Bovendien staat de huidige vergunning het ook niet toe en heeft de burgemeester geen uitzondering gemaakt. Velema: "Ik denk daarom dat het een bedrijfsongelukje is. Dat het daar niet meer goed gecoördineerd gaat: een paniekreactie." Of de burgemeester vervolgstappen gaat zetten, kan hij vanmiddag nog niet zeggen. "We nemen dat in beraad en kijken ernaar en komen er op een later moment op terug."

Reactie COA

COA-woordvoerder Jacqueline Engbers: "Het is een noodgreep. Het was vanwege de hygiënische omstandigheden en de veiligheid niet meer te doen. We betreuren het dat het zo heeft moeten zijn."

Het COA hoopt dat het extra paviljoen slechts korte tijd nodig is. Engbers: "We gaan ervan uit dat er snel verlichting komt. Dus dat mensen snel kunnen doorstromen vanuit de nachtopvang naar betere opvangplekken elders in het land." Het is niet duidelijk of voor het extra paviljoen alsnog een vergunning wordt geregeld. Engbers: "Daar kan ik geen reactie op geven."