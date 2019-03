PvdA de grootste, enorme overwinning voor Forum voor Democratie

De Statenverkiezingen in Drenthe hebben voor een aardverschuiving in het politieke landschap gezorgd. De PvdA is de grootste partij van Drenthe, maar verliest wel een zetel ten opzichte van vier jaar geleden. Nieuwkomer Forum voor Democratie (FVD) is vanuit het niets met zes zetels de tweede partij.

Voor de VVD, die vier jaar geleden de grootste partij was, is de verkiezing op een teleurstelling uitgelopen. Hoewel de partij in veel gemeenten de grootste is, moet het in absolute aantallen stemmen de PvdA en FVD voor laten gaan. De liberalen gaan, net als de PvdA, terug van zeven naar zes zetels.Achter de PvdA, FVD en VVD eindigt CDA als vierde. De partij lijdt een nederlaag en gaat van zes naar vijf zetels. GroenLinks groeit van twee naar vier zetels en is nu de vijfde partij van Drenthe. De PVV, SP en D66 verliezen fors, elk twee zetels.De Drentse prestatie van FVD is bijzonder, maar blijft toch licht achter bij het landelijke beeld. Daar is de partij van oud-Hijkenaar Henk Otten, de nummer een van FVD voor de Eerste Kamer, in een klap de grootste partij geworden.Tijdens de campagne in Drenthe was FVD onzichtbaar. Lijsttrekker Hendrikus Velzing deed niet mee aan debatten en was in vergelijking met andere politici vrijwel niet aanwezig op straat. Veel kiezers hadden daar geen moeite mee, blijkt uit het aantal stemmen dat FVD kreeg. Het deed Henk Brink, lijsttrekker van de VVD, verzuchten: “Blijkbaar kun je onder een hunebed gaan liggen en toch zetels pakken.”De lijsttrekkers van de coalitiepartijen VVD, PvdA, CDA en ChristenUnie spraken voor de verkiezingen uit wel samen verder te willen . Maar dan zal er minimaal een partij bij moeten komen. Naast een klein verlies voor de PvdA hebben ook de VVD en het CDA verlies geleden. Daardoor heeft de huidige coalitie niet genoeg zetels voor een meerderheid.