Opkomst Statenverkiezing ruim hoger dan vier jaar geleden

Dat is iets meer dan het landelijk opkomstcijfer van 56 procent. Vier jaar geleden bracht 51 procent van de Drentse stemgerechtigden een stem uit.Binnen Drenthe stemden de inwoners van de gemeente Tynaarlo met een opkomst van bijna 65 procent het meest.De hoogste opkomst in Nederland werd gemeten in de provincies Zeeland (60,3 procent) en Utrecht (60 procent). In Noord-Brabant (52,2 procent) en Limburg (53 procent) bleven naar verhouding de meeste mensen thuis.In het Gelderse villadorp Rozendaal, ten noorden van Arnhem, stemde bijna 80 procent van alle inwoners. In Staphorst ging bijna driekwart van alle inwoners naar een stembureau. In Rotterdam stemde 44,9 procent van de kiesgerechtigden en bleef meer dan de helft van de mensen thuis.