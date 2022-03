Dominee verzorgt kerkdienst in gebarentaal: ‘Ga contact met doven aan’

Dat het werk van Visser gewaardeerd wordt, is te merken aan de bezoekers. Ria en Margreet uit Hoogeveen komen elke maand langs. Volgens de dames zijn de diensten van de gebarendominee niet meer weg te denken. "Zonder een gebarentolk is een normale kerkdienst lastig te volgen", legt Ria uit. Zij is van jongs af aan doof. "Informatie kan dan verkeerd overkomen. Martin kan het goed uitleggen en dat is fijn."

En dat kan op verschillende manieren stelt Visser. "In WhatsApp zit een spraak-naar-tekst functie. Spreek iets in en laat het een doof persoon lezen. Het kan eigenlijk heel makkelijk. Voor de rest is het belangrijk dat je tijdens een gesprek elkaar goed aankijkt. Maak in ieder geval het contact, dat is echt heel belangrijk voor deze mensen", aldus Visser.