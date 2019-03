Lijsttrekkers reageren op uitslag: 'Opkomst FvD is niet zo gek'

De PvdA is de winnaar in Drenthe. Ondanks dat de partij van zeven naar zes zetels gaat, bleef het in het aantal absolute stemmen de nieuwkomer Forum voor Democratie (FvD) voor.Lijsttrekker Cees Bijl (PvdA): "Dit voelt echt als winst, hoewel we een zetel kwijt zijn. Twee jaar geleden in de peilingen zaten we op een dieptepunt. Als je toen had gezegd dat we vandaag weer de grootste zouden zijn, hadden we je niet geloofd. We hebben een Drentse campagne gevoerd, tussen het landelijke geweld van Rutte en Baudet door. Ik ben blij dat de mensen ons geluid goed waarderen."De voorman van de PvdA feliciteert alle nieuwe partijen, en in het bijzonder FvD. "De opkomst van het Forum is niet zo gek. In 2002 had de lijst Pim Fortuyn ook een behoorlijke aanhang aan de oostkant van Drenthe. Hetzelfde geldt voor de PVV, wat jaren later. Drenten op het zand zijn wat liberaler en op het veen wat anarchistischer. FvD profiteert daar nu van."Zoals gebruikelijk neemt de grootste partij het initiatief in de formatie van de coalitie in het provinciehuis. In dit geval zal de PvdA dus het voortouw nemen. Bijl: "We sluiten niemand uit. Ik wil met iedereen in gesprek om te kijken wat de standpunten zijn. Bij FvD zijn bijvoorbeeld nog geen Drentse punten bekend, daar moeten we eerst achter komen. Er zouden grote inhoudelijke verschillen kunnen zijn, maar dan moet je wel van elkaar weten wat je punten zijn. We trekken conclusies op inhoud, niet op vooroordelen."Eerder zei Bijl dat hij graag verder zou willen met de coalitie van de afgelopen vier jaar. "Het huidige college plus één partij zou een optie kunnen zijn. Maar we beginnen op nul met een nieuwe situatie, en wat mij betreft praten we gewoon met iedereen."Niet de grootste, maar wél de grote winnaar is Forum voor Democratie. De partij van lijsttrekker Hendrikus Velzing schoot vanuit het niets naar een winst van zes zetels. Velzing: "Ik ben nieuw in de politieke arena, maar ik win. De kiezers hebben vertrouwen in ons en staan achter ons programma." FvD was de afgelopen weken vooral landelijk in beeld. "Je ziet de onvrede onder de bevolking. Dat zie je nu terug in de uitslagen."Ook was er kritiek op de manier van campagnevoeren van Velzing. Volgens de andere partijen zou hij weinig zichtbaar geweest zijn in Drenthe. "Tijden veranderen, daar moet je op inspelen. Ook met je manier van campagnevoeren. Ik heb vooral op social media actief campagne gevoerd. Mensen zijn bij me langs geweest en ik heb geflyerd in Hoogeveen en Klazienaveen. Face to face met mensen, dát is belangrijk. En je ziet dat het heeft gewerkt."Ook de VVD, die teruggaat van zeven naar zes zetels, is niet ontevreden. "Als je terugkijkt dan kan ik er goed mee leven", zegt Henk Brink. "Ik zie het als VVD niet heel somber in. We zijn redelijk zichtbaar geweest, er komt een prachtig nieuw college en dat gaat mooie dingen doen in Drenthe." Vier jaar geleden was de VVD de grootste partij. Nu hebben de liberalen het nakijken als het gaat om het absolute aantal stemmen.Achter de PvdA, FvD en VVD eindigt CDA als vierde. De partij lijdt een nederlaag en zakt van zes naar vijf zetels. Lijsttrekker Henk Jumelet staat er nuchter in: "Er zijn partijen bijgekomen en die hebben het goed gedaan. Die nieuwe zetels die moeten ergens vandaan komen. Dat er ingeleverd moet worden was te verwachten."Jumelet is blij met zijn vijf zetels. "In de prognose stonden we op vier zetels. Als je de verwachting hebt dat je hier en daar wat gaat verliezen dan valt het mee. We hebben goede campagne gevoerd, in verschillende gemeentes staan we tweede."