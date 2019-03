Gemeente Zandvoort wil miljoenen steken in komst Formule 1

Dossier Formule 1

In een bericht laat de gemeente weten dat het bedrag bestemd is voor de ontwikkeling en uitvoering van een verkeers- en mobiliteitsplan.De gemeente zegt mee te willen werken aan een 'optimale bereikbaarheid' van het evenement en daarbij samen met partners te willen werken aan een structurele oplossing. Ook wil het zogenoemde 'side-events' rond het evenement mede bekostigen.Wethouder Ellen Verheij: "Wij zijn graag bereid te investeren in een terugkeer van de Formule 1 op het mooiste circuit van Nederland. Ook zijn we trots op ons circuit en willen daar graag wat voor doen.''Het circuit van Zandvoort is momenteel in onderhandeling met de overkoepelende organisatie in de Formule 1 om de race terug te halen naar Nederland. Met deze toezegging van de gemeente lijkt de terugkeer van de Formule 1 naar Zandvoort een stapje dichterbij te komen.Als Zandvoort de Formule 1 in 2020 wil organiseren, moet de organisatie daar de begroting op 31 maart rond hebben. Hierbij is een overheidsinvestering nodig van 5 miljoen, zei Jan Lammers eerder. Lammers is de beoogd sportief directeur is voor een Grand Prix op Zandvoort.