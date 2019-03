Chinese stad opent 'Drentse ambassade voor toerisme'

In de Chinese stad JiaXing wordt op 27 maart officieel de 'Drentse ambassade voor toerisme' geopend. Het is voor het eerst dat een Nederlandse provincie een dergelijk kantoor opent in het buitenland.

De ‘ambassade’ is een direct gevolg van een in oktober 2018 gesloten vriendschapsverdrag tussen de provincie Drenthe en het stadsbestuur van de stad JiaXing.In het kantoor van de 'vereniging van touroperators regio JiaXing' in de Chinese stad kunnen Chinese touroperators alle mogelijke informatie krijgen die ze willen hebben over Drenthe. “De samenwerking met China loopt voortvarend”, zegt gedeputeerde Henk Brink (VVD).Een kleine delegatie neemt eind maart, onder leiding van wethouder Jan Zwiers (Coevorden) in de rol van voorzitter van het Recreatieschap Drenthe, deel aan een grote toeristische beurs. Hier worden door Drentse ondernemers samengestelde arrangementen aangeboden aan ruim 200 touroperators.