Kogelbergveen moet een natuurlijk bos worden

In de buurt van Tynaarlo beheert de Stichting Vrijwillig Bosbeheer Noord-Nederland het Kogelbergveen, een stuk bos van ongeveer drie hectare. De stichting wil hier een zo natuurlijk mogelijk bos ontwikkelen.In 1978 begon de stichting met experimenten op het gebied van natuurtechnisch bosbeheer. "Tegenwoordig noemen we het ook wel 'gestuurde storm'. Hierdoor krijg je in korte tijd veel meer leven in het bos", aldus Hans van der Lans."We proberen een saai bos om te vormen tot een natuurbos. Een boom die hier doodgaat, blijft liggen. De boom wordt niet afgevoerd of weggezaagd. Wij trachten op die manier de natuurlijke kringloop te herstellen."Dat betekent ook dat de stichting actief bomen velt. Rowan van der Molen: "We willen dat het bos zich zo natuurlijk mogelijk ontwikkelt. Maar omdat we hier geen grazers en zwijnen hebben, moeten wij die rol op ons nemen om te zorgen dat er open plekken blijven. Eigenlijk zijn wij het zwijn, het rund, het paard, de olifant..."Van der Lans laat een stuk moerasbos zien. "In 2013 heeft een storm hier zware elzen omgewaaid. Zie je die gaten? Waarschijnlijk waren dat muizen, maar het is ook niet onmogelijk dat hier een ijsvogel komt broeden."Het levert een verrassend bos op waar Van der Lans van geniet. "Je kunt hier van plekje naar plekje lopen, van open plek naar open plek en van een vermolmde boomstam naar een net omgewaaide boomstam."