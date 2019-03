Dit weekend in de Drentse natuur: 23 en 24 maart

Op pad in de Drentse natuur

Wil je weten wat er nog meer te doen is dit weekend? Kijk dan in de ROEG!-agenda De gidsen van het Nationaal Park Drentscha Aa nemen je zondagochtend mee over de Kampsheide. Je leert van alles over de tumuli of grafheuvels die je onderweg tegenkomt en de gidsen vertellen je meer over het gebied. Informatie over deze excursie vind je hier Samen met een gids van Staatsbosbeheer wandel je zondagmiddag over de Hondsrug. Je ontdekt welke vogels en dieren in het bos leven en de gids vertelt over de natuur in de lente. Ook dierensporen komen aan bod. Hier lees je meer over de wandeling.Ontdek zondagmiddag het Dwingelderveld samen met een gids van Natuurmonumenten. De gids vertelt onderweg over de ontwikkeling van de natuur in het gebied. De seizoenen komen ook aan bod, met aandacht voor planten en dieren. Meer informatie vind je hier