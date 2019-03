Op Tjak: Attractie Fietsen op de Rails geopend

Spoorfietsen over het Holtingerveld is een idee van Erik Hendriks van Vlinderparadijs Papiliorama en schaapherder Jelle Kootstra. De keuze van toeristenvervoer via smalspoor is bewust. Want wat nu alweer jaren een prachtig natuurgebied is, werd vanaf 1942 in razend tempo omgebouwd tot een groot vliegveld van de Duitse Luftwaffe. Het vliegveld moest werken als vangnet om geallieerde vliegtuigen tegen te houden, zodat ze nazi-Duitsland niet konden bereiken. Het bouwmateriaal werd via diverse kleine en normale spoorlijnen de natuur in gesleept.