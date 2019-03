Nieuwkomers in de Drentse politiek: Wie is wie bij Forum voor Democratie?

Lijsttrekker is Hendrikus Velzing uit Klazienaveen. Hij is geen onbekende in de politiek, in 2009 richtte hij Wakker Emmen op. Daarnaast is Velzing bekend als voormalig voorzitter van de handbalvereniging JMS Hurry Up uit Zwartemeer, en de voormalig voorzitter van tafeltennisvereniging Itass/DTK’70. In het Emmer bedrijfsleven heeft hij ook een vinger in de pap als eigenaar van Elektromotoren Emmen-Delfzijl, Elektrotechniek Emmen en Elektroshop Emmen.De tweede man op de lijst van FVD is Rob Camies. Hij woont in Emmen en werkt als videograaf voor de stichting ZODfilm, waar hij onder andere films maakt 'veur de Drent en zien Drenthe'. Camies is vader van vier kinderen en volgt momenteel een opleiding tot programmeur. Ervaring in een bestuursfunctie heeft hij nog niet, wel is hij al langere tijd betrokken bij FVD.Omlo is nummer drie op de lijst van de FVD. Hij woont in Klazienaveen met zijn vrouw en twee dochters, maar is geboren en getogen Groninger. Harry Omlo is eigenaar van de franchise Bruna Klazienaveen. Hij brengt zijn vrije tijd graag door op zijn wielrenfiets.En dat brengt ons al weer bij de vierde op de lijst. Thomas Blinde woont in Roden. Hij stond in maart 2018 op de lijst voor Gemeentebelangen Noordenveld. Hij werkt als accountmanager bij een detacheringsbedrijf en heeft een master in Internationale Betrekkingen behaald aan de Rijksuniversiteit Groningen.