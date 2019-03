Video: een groep kepen op de keper

De keep is herkenbaar aan zijn oranje borst (Foto: Free Nature Images/Arie de Knijff)

Omdat er zoveel te zien valt in de Drentse natuur, hebben we deze week nog meer dieren in beeld. Thirza Wesselink is stagiaire toegepaste biologie bij Staatsbosbeheer. In de boswachterij Grolloo in het Hart van Drenthe legde zij deze groep kepen vast.