Liefde voor tulpen, ze staan zelfs op het toilet

Haar interesse begon al jaren geleden. Toen ze als meisje op bezoek was bij een kennis van haar moeder in Julianadorp, raakte ze erg onder de indruk van de tulpenvelden daar. “Nou, toen was ik helemaal verkocht”, vertelt ze.Eén van Onrusts favoriete onderdelen van haar verzameling is een kaars met haar naam en wat tulpen erop afgebeeld. “Die heb ik ooit op een braderie in Exloo laten maken”, vertelt ze. Het pronkstuk staat centraal in een kast in de woonkamer.Iets anders waar mevrouw Onrust erg trots op is, is haar trouwboeket. Toen ze met haar man trouwde moest er natuurlijk een trouwboeket van tulpen komen. “Het duurde even voordat we de bloemist hadden overtuigd. Want volgens hem gaan tulpen heel snel kapot”, vertelt de man van Helga Onrust. “Maar uiteindelijk heeft het boeket nog veertien dagen na de bruiloft nog gewoon in een vaas gestaan.”De vele tulpen van Helga Onrust zijn geen probleem voor haar man. “Ik vind het prima.” RTV Drenthe ging langs bij Helga Onrust en daarvoor werden alle tulp gerelateerde spullen uitgestald op de tafel in de woonkamer. “Normaal is het hier natuurlijk niet zo’n overkill aan tulpen hoor”, zegt Helga Onrust.Behalve dan op het toilet, daar is de fascinatie voor de tulp heel uitbundig op allerlei potjes, foto’s, glazen, beeldjes en tekeningen.Je zou misschien denken dat mevrouw Onrust vaak te vinden is bij de Keukenhof in Zuid-Holland. Het tegenovergestelde is echter waar. Door alle mensen die daar elke dag zijn, is ze niet erg gecharmeerd van de Zuid-Hollandse tulpenvelden. Over haar bezoek aan de Keukenhof vertelt ze: “Dat hoeft voor mij voorlopig niet weer. Dan ga ik liever hier in Drenthe of in de Noordoostpolder kijken.”