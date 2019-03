Deze beheerder houdt al jaren de wacht bij Gasselterveld

Precies twaalf jaar wonen Bart van Limborgh en zijn vrouw straks in het restaurant van voormalig motel Gasselterveld. Van Limborgh beheert het terrein, nadat het vakantiepark geen succes werd."Dit terrein trekt zonderlinge types aan", zegt de beheerder terwijl hij koffie zet in zijn keuken. In het raamkozijn zit Poesmans. Voor de gaskachel liggen Katermans en de hond, Bobmans. De 61-jarige Van Limborgh maakte van alles mee in de tijd dat hij hier woont. "Een paar maanden geleden nog kwam 's avonds een man aan de deur die hier een dierenpark wilde beginnen. Ach, dat is een van de velen met plannen voor dit terrein."Nu liggen er voor het eerst in twaalf jaar serieuze plannen. Er moet een vakantiepark komen, met een hotel en restaurant. Hoewel de omgevingsvergunning nog moet worden aangevraagd, zijn de ondernemers van plan om in 2020 te beginnen met de aanleg van het vakantiepark."Ik had hier nog wel een paar jaar langer willen wonen", zegt Van Limborgh. "Aan de andere kant is het ook goed om verder te gaan. De leeftijdskloof tussen mij en het volk dat hier komt, wordt te groot."En er kwam nogal wat volk over de vloer. Zo'n tienduizend man afgelopen jaar alleen al. "Het begon met hondentrainingen", zegt Van Limborgh. "Daarna kwam al snel paintball, trainde het leger hier en vervolgens trainden hulphonden, de politie en de brandweer op het terrein. Toen kwam airsoft en organiseerden we verschillende feestjes. Van splashparty's tot en met gehaktbalschieten op elkaar."Je kunt het zo gek niet bedenken of het werd hier georganiseerd. De lokale dansschool danste in de kantine toen hun eigen pand was afgebrand, in de kelder was nog eens een Harry Potter verjaardagsfeest, een vrijgezellenfeest en moesten diensthonden zogenaamde misdadigers opsporen."Ja, je kunt natuurlijk ook een Porsche kopen of een snelle motor", zegt Van Limborgh. "En dit leek mij leuk om m'n midlifecrisis door te komen. Maar goed, het heeft wel een bepaalde lading. Je moet wel zorgen dat de boel heel wordt overgedragen en niet in de fik vliegt, zoals bij de Vluchtheuvel in Norg."Die overdracht is binnenkort, als een nieuwe beheerder het terrein overneemt. Voor een paar maandjes, want dan wordt het voormalige motel afgebroken en komt er een nieuw hotel.