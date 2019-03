Tom Dragstra 'klikt' het best en wint Drentse fotowedstrijd

Het winnende kiekje van Dragstra is gemaakt in natuurgebied de Oude Kene in Hoogeveen. "Ik balanceerde op een van de stenen bij het maken van de foto. Ik wilde het anders dan de rest doen. De camera is wat lager bij de grond, dat leek me de juiste plek", zegt de winnaar. Hij won met deze compositie een fotoshoot van Marcel Jurian de Jong, die dit jaar Zilveren Camera won.Deelnemers gingen voor de wedstrijd gewapend met hun camera op pad om het stukje Drenthe vast te leggen waar zij de meeste 'klik' mee hebben. Of dat nu thuis, op de sportvereniging of in de Drentse natuur is. De provincie riep op om de foto vervolgens te delen op Facebook of Instagram.