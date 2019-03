Rechter: Rendo moet worden terugbetaald, maar hoeveel?

De Groninger werd vorig jaar door de strafrechter veroordeeld tot vier jaar cel voor fraude. V. kreeg 2,5 jaar cel opgelegd. Voor de terugbetaling van het verdwenen geld schakelde Rendo de burgerlijke rechter in. Die kan in een uitgebreidere procedure nauwkeuriger het schadebedrag vaststellen dan de strafrechter. Rendo hoopt met deze procedure bijna 39 miljoen euro (plus de rente) te verhalen op de Groninger, zijn toenmalige eigen onderneming en de Drent.Ook de burgerlijke rechter is van mening dat de oud-bestuurders het gemeenschapsgeld van Rendo privé wegsluisden en met allerlei trucjes dit probeerden te maskeren. Beiden leenden geld aan een startend bedrijf in alternatieve energie, terwijl zij zelf als medebestuurders belangen hadden in deze onderneming. Hoe hoog die schade uiteindelijk is, moet nog worden bepaald. De rechter vond bijvoorbeeld dat niet alle onrendabele investeringen op de mannen kan worden verhaald. Rendo heeft tot 17 april de tijd om met onderbouwende stukken te komen.Beiden werden begin vorig jaar door de rechtbank in Assen bestraft. De Drent kreeg een lagere straf, omdat hij nog een blanco strafblad had. W. was eerder voor het aannemen van steekpenningen veroordeeld. Beiden gingen in hoger beroep. Zolang dat loopt, hoeven zij de opgelegde celstraffen nog niet uit te zitten.